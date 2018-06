'Chucky' Lozano, la promesa mexicana que promete ser la revelación del Mundial de Rusia 2018

MOSCÚ, RUSIA



Con un gol vencedor frente a la vigente campeona y ante 80.000 personas en el Estadio Luzhniki. A 'Chucky' Lozano se le esperaba como una de las posibles revelaciones del Mundial de Rusia-2018, pero el atacante mexicano ha irrrumpido tirando la puerta abajo.



Corría el minuto 35 cuando un contraataque perfectamente ensamblado por el Tri lo sirvió al espacio Chicharito para que 'Chucky', desde la izquierda, fintara a Mesut Ozil y ejecutara al capitán de la Mannschaft, Manuel Neuer.



"Creo que es mi mejor gol, ha sido el mejor de mi vida. Todos soñamos jugar un Mundial y tener un debut tan significativo, creo que en este momento es mi mejor gol", dijo el atacante del PSV Eindhoven, elegido mejor futbolista del partido, jugado en Moscú.



"Estoy muy feliz y muy contento, fue un partido de lo mejor para el equipo, obtener (el premio) contra una gran selección es significativo para mí", continuó. "No soy yo, fue un esfuerzo colectivo. Jugamos sin miedo y mis compañeros estuvieron increíbles".



Lozano ocupó el flanco izquierdo de un ataque mexicano que completaron 'Chicharito' como ariete, Carlos Vela en la mediapunta y Miguel Layún por la derecha.



"Diseñamos el plan hace seis meses y salió bien. La idea era tener dos jugadores por banda, Hirving, que es el más rápido que tenemos, y un volante llegador como Layún", explicó el seleccionador Juan Carlos Osorio.



Pegado a la cal, Lozano dio siempre sensación de peligro, recibiendo al espacio de Vela en varias ocasiones, como cuando no se había cumplido el minuto 1 y su disparo lo taponó Jerome Boateng.



"Hizo un partidazo, pero aquí no hay héroes, todos jugamos un partidazo, de Memo (Ochoa) a Javier", señaló 'Chicharito'.



"Lo tiene todo"

Lo cierto es que 'Chucky', de 22 años y durante mucho tiempo el secreto mejor guardado del fútbol mexicano, estaba en la agenda de los grandes del fútbol europeo antes del comienzo de la Copa del Mundo, gracias sus 19 goles y 8 asistencias con el PSV Eindhoven, al que condujo al título nacional.



"No me imagino un panorama sin 'Chucky'", declaró Osorio antes del Mundial para justificar que reservara al atacante durante los partidos de preparación.



Lozano, capaz de jugar en las dos bandas, tiene regate y un potente cambio de ritmo, además de capacidad de asociación y contrastado olfato ante el gol.



Hace unos días Erick Gutiérrez, criado en el Pachuca como Lozano, del que es amigo desde la infancia, avisó de lo que puede hacer en Rusia.



"Creo que puede ser la revelación del Mundial porque ha crecido mucho en los últimos meses. Lo tiene todo. Nos conocemos desde chicos, conozco su juego, es muy atrevido, no le importa el rival enfrente. Esperemos tenga un gran Mundial y nos ayude a avanzar", dijo. Su profecia está más cerca de hacerse realidad.