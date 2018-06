Declaran inadmisible recurso contra lectura de la biblia en escuelas de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró este lunes inadmisible un recurso de amparo interpuesto en contra de la iniciativa que pretende que se lea la biblia en los centros educativos públicos de Honduras.



La resolución de los magistrados constitucionales establece que "un acto de futuro incierto, es aquel que no se ha producido y sobre cual no existe certeza plena de que necesariamente vaya a producirse, por ende al ser inexistente, no puede generar agravio o perjuicio alguno y en tal virtud no amerita de protección constitucional y no justifica el inicio de un juicio de garantía".



El recurso fue interpuesto por el abogado Manuel Torres Molinero a favor de los señores Tomás Rodríguez Sánchez, Dulce Recinos, Olvin Leonel Almendarez y otros.

La moción fue aprobada el pasado 10 de mayo, cuando los diputados del Congreso Nacional acordaron crear una mesa de trabajo para promover la lectura de la biblia en las escuelas diariamente.

Varias organizaciones han realizado protestas en el país, argumentando que la lectura de la biblia en los centros educativos lacera preceptos constitucionales debido a que la Carta Magna invoca a que el Estado es laico.