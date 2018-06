Rusia 2018: Argentina hace historia con la primera periodista transexual en un Mundial

MOSCÚ, RUSIA

Su nombre es Lizy Tagliani, un rostro reconocido en la televisión de Argentina y ahora una figura que está haciendo ruido entre los periodistas latinos que dan cobertura al Mundial Rusia 2018.



Lizy tiene 47 años de edad y una larga trayectoria ante las cámaras, por eso a los argentinos no les pareció extraño que fuera tomada en cuenta por el canal Telefe, como parte del talento humano que está en Rusia.



"Voy a hacer todo con una mirada que tenga que ver con el humor porque me parece que el fútbol nos hermana", dijo la periodista, según una publicación del sitio sdpnoticias.com.



Desde su llegada al país sede de la Copa del Mundo, Tagliani se convirtió en la primera transexual en cubrir un evento de esta magnitud.

Lizy realizando entrevistas con su peculiar sentido del humor. Foto: Instagram.



La reconocida profesional de la comunicación es una humorista argentina que inició su carrera como estilista pero con el tiempo incursionó en el teatro, la actuación y el humor.



Con respecto a su identidad de género, asegura que nunca sintió ser una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, pues es una mujer y punto.



“Nunca sentí que nací en el cuerpo equivocado. Conozco cada parte de él perfectamente y no me importa lo que piense el resto. No me importa que sepan qué tengo entre las piernas, ni lo que tengo cuando estoy desnuda”, asegura.



Sobre su participación en Rusia, la argentina aseguró que: “Que lleven a una chica trans a cubrir, más allá de mi personalidad, no deja de ser un mensaje de inclusión. Suma a la lucha por la visibilización. Voy a hacer todo con una mirada que tenga que ver con el humor porque me parece que el fútbol nos hermana”.