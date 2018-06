Meghan Markle lloró al enterarse que su papá no iría a su boda con el príncipe Harry

El papá de Meghan Markle no la pudo acompañar el día de su boda. Foto: AFP

LONDRES, INGLATERRA



A un mes de que Meghan Markle y el príncipe Harry se dieron el "Sí, acepto" ante millones de personas, el papá de la guapa mujer ha dado declaraciones.



Thomas Markle ha brindado una entrevista a la televisión británica, donde confesó cuál fue la reacción de su hija al conocer que no asistiría a su boda por una intervención de corazón a la que se debía someter.



Markle explicó que su hija lloró cuando le comunicó que no iría a su boda en mayo porque tenía que someterse a una operación cardíaca, una decisión tomada en plena tormenta por haberse prestado a posar en unas fotos para paparazzi.



Asimismo, dijo que se entristeció mucho de no haber podido llevar a su hija hasta el altar.



"Desgraciadamente para mí, soy sólo una nota a pie de página en uno de los grandes momentos de la historia", lamentó.

