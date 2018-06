Hondureños dan la bienvenida al Internet ilimitado de Claro

TEGUCIGALPA, HONDURAS



El consumo de datos en el celular se ha incrementado en los últimos años, las personas pasan horas navegando en Internet en la casa, el trabajo o mientras se desplazan a un destino. Y los hondureños no somos la excepción.



Las personas están acostumbradas a conectarse en cualquier momento y en cualquier lugar, ya sea que estén mirando un video en YouTube, escuchando Claro Música, o chateando en WhatsApp.



Este tipo de actividades ya son parte de la vida de los hondureños que cada día requieren de nuevos e innovadores servicios que rompan con el esquema tradicional de navegación.



Así lo entendió Claro, por ello lanzaron este miércoles el Internet Ilimitado “para satisfacer la necesidad de comunicación de nuestros clientes para que estén más y mejor conectados”, explicó Danny Rodríguez, gerente de Mercadeo de Claro Honduras.



Este producto, que fue lanzado por la compañía de telecomunicaciones Claro Honduras, está destinado a los usuarios con servicio prepago, quienes dan la bienvenida a este innovador producto.



De esta forma, los usuarios que se han sentido limitados por la cantidad de datos que tienen en su celular, con el Internet ilimitado de Claro ahora podrán hacer todo lo que quieran, mientras navegan en la red 4G LTE más amplia del país.



Durante el evento, Rodríguez dijo sentirse emocionado por el lanzamiento de este producto innovador: el Internet ilimitado de Claro. “Por primera vez en Honduras, para que todos los usuarios puedan navegar ilimitadamente, ver sus sitios favoritos en esta época que es muy importante el tema del fútbol “.



A todos los usuarios que no son Claro, Rodríguez los invitó “a que forman parte de esta gran red 4G LTE donde tenemos muchísima cobertura, también la amplitud de nuestro Internet funciona muy bien para que puedan estar siempre conectados. Ver música, video y tener estos grandes paquetes de Internet ilimitado”, explicó.



¿Cómo activar este servicio?



Para activarlo, los usuarios deben marcar *777# y elegir la Opción 3. Ahí se podrá elegir el servicio para uno (L 40.00), dos (L 70.00) y cinco días (L 190.00).



En Honduras, Claro ha marcado la tendencia del rumbo de las telecomunicaciones desde que lanzó al mercado su cuádruple, quíntuple y séxtuple saldo, que ha sido de gran beneficio para los millones de usuarios prepago, y nuevamente marca tendencia en la navegación ilimitada.



Claro es una subsidiaria de América Móvil, uno de los cinco mayores grupos de telecomunicaciones en el mundo, con presencia en 18 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, República Dominicana y, por supuesto, Honduras.



La marca Claro ha sido adoptada por los operadores de América Móvil en once países en América Latina.