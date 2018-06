Fernando del Solar rompe el silencio sobre su repentina salida del programa Hoy

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO



El presentador de televisión, Fernando del Solar, habló por primera vez tras su repentina salida del programa mexicano Hoy, a tan solo tres meses de haberse integrado.



El sobreviviente de cáncer, aseguró que la situación "estaba caliente" y no quería dar más detalles.



Grupo Cantón le pidió detalles al ex de Ingrid Coronado, sin embargo él se abstuvo a comentar nada más que: "Los quiero mucho, pero no me gustaría decir más por lo caliente de esta situación. Lo único que les puedo decir es que tengo otro proyecto en manos, pero no puedo dar más detalles".

Sus declaraciones generaron varios rumores sobre si el conductor tuvo problemas con alguien de sus compañeros de trabajo y decidió abandonar el show.



En su despedida el pasado viernes, del Solar dejó claro que haber estado en el famoso programa mexicano lo había llenado de vida y que se sentía más fuerte que nunca.



"Aquí se cumplió un ciclo, es un hasta pronto, tengo otros proyectos muy interesantes, me voy contento", fueron sus últimas palabras antes de decir adiós.