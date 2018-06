Brasil empata 1-1 con Suiza y deja dudas en su debut en el Mundial Rusia 2018

ROSTOV DEL DON, RUSIA

Brasil empató 1-1 ante Suiza en su debut del Mundial Rusia 2018. Los brasileños disputaron este duelo con la presencia de Neymar en el once titular, pero no les bastó para sacar los tres puntos.

Coutinho fue el artífice del gol que puso arriba a la selección brasileña. El del FC Barcelona se sacó una verdadera joya que mandó al ángulo desde fuera del área al 19'.

Zuber, al 50´, fue el encargado de anotar el 1-1 ante los sudamericanos. La jugada fue aérea y al momento del cabezazo del suizo, los jugadores brasileños reclamaron falta, aunque el réferi no la marcó.

Superada la tensión del inicio, cuando se vio a una Seleçao más agarrotada que de costumbre, la 'canarinha' comenzó a fluir por la izquierda con un activo Neymar, que disputaba en Rostov del Don su primer partido oficial desde la lesión en el pie sufrida a finales de febrero.



No obstante, la Verdeamarela no logró cumplir con las expectativas generadas previo a su debut, pues sus delanteros no pudieron definir las acciones generadas.

- Alineaciones:

Brasil: Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Paulinho, Casemiro, Philippe Coutinho - Willian, Gabriel Jesús, Neymar. Seleccionador: Tite



Suiza: Sommer - Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez - Behrami, Xhaka - Shaqiri, Dzemaïli, Zuber - Seferovic. Seleccionador: Vladimir Petkovic



Árbitro: César Ramos (MEX)