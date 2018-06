Mascherano defiende a Messi y se muestra autocrítico con Argentina

MOSCÚ, RUSIA

El centrocampista argentino Javier Mascherano salió este sábado en defensa de Lionel Messi, luego de que fallara un penal en el 1-1 ante Islandia, y se mostró autocrítico con la actuación de la Albiceleste en su estreno en el Grupo D del Mundial de Rusia-2018.



"Lo vi bien (a Messi), siempre intentando, es el jugador al que nosotros más abastecemos para que arriesgue en zonas muy difíciles, con mucho cúmulo de gente y con muy poco espacio. Las acciones que tiene que hacer él siempre son mucho más difíciles y complejas que las que tenemos otros jugadores en otras posiciones", dijo Mascherano, que este sábado superó a Javier Zanetti como el internacional albiceleste con más partidos internacionales, con 144.



Argentina dominó el balón pero le faltó claridad para definir en tres cuartos de campo debido a la solidez defensiva de los islandeses, que llegaron incluso a defender con 10 jugadores alrededor de su área.



"No hemos tenido ese punto de lucidez en el último tercio pero es lógico cuando te encontrás con un equipo que defiende con 10 jugadores por detrás de la pelota", señaló.

VEA: Los mejores memes del empate de Argentina vs Islandia



"(Me quedo) con la actitud, con que el equipo en ningún momento se descompuso, con un rival así te desorganizas y te meten otra contra y puedes acabar perdiendo. No le dimos prácticamente opciones en su punto más fuerte, que es la pelota parada. Creo que eso es un punto a rescatar. No es fácil, es un Mundial", agregó.



Además, el 'Jefecito' llamó a quedarse con los puntos positivos y a mirar al siguiente encuentro frente a Croacia, el próximo 21 de junio.



"Tenemos que estar convencidos de que somos un muy buen equipo y que hay que ir mejorando cosas. Hoy, más allá de que te quede un sabor amargo, hay que rescatar los puntos fuertes y tratar de hacerse fuerte desde ese lado", sentenció.