Lionel Messi acepta su responsabilidad

MOSCÚ, RUSIA

Lionel Messi no evadió a la prensa una vez que terminó el 1-1 ante Islandia. “Nos costó romper, pero no es fácil cuando un rival que se mete tan atrás", empezó a decir la Pulga, que luego habló sobre la jugada clave del juego. "El penal hubiese cambiado el partido, fue doloroso. Me siento responsable, pero tampoco debemos volvernos locos".



Según el astro del FC Barcelona "merecimos ganar, pero tenemos que mejorar muchas cosas. Ahora tenemos que estar tranquilos". Por su parte, el arquero islandés Hannes Halldorsson, que se disfrazó de héroe al detener ese penal a Messi, reconoció después que había estudiado al delantero albiceleste.



"Hice mis deberes. sabía que podía haber un penal y ya había visto un montón de penales de Messi. Solo intenté entrar en su mente para adivinar lo que yo podría hacer y afortunadamente tuve suerte", dijo el arquero de Islandia, que sumó un punto en el debut del país en un mundial.

Halldorsson también se mostró feliz por haber podido protagonizar una acción tan decisiva ante el astro argentino. "Enfrentarse al mejor jugador del mundo y en un penal es un gran momento, es un sueño hecho realidad sobre todo porque nos ayudó a conseguir un buen punto que espero nos ayude a clasificar", cerró.