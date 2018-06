El debut de Cristiano Ronaldo vs el de Leo Messi en el Mundial Rusia 2018

MOSCÚ, RUSIA



Los ojos del planeta fútbol estaban puestos en Cristiano Ronaldo, en el debut de Portugal vs España el viernes, por el Grupo B del Mundial Rusia 2018.



Y Cristiano superó las expectativas al anotar tres goles, el hat-trick que le valió para que su selección rescatara un punto ante una de las candidatas, España.



Con esta hazaña, cuyos goles fueron de penal, tiro libre y uno marcado por un error de De Gea, CR7 se une a una selecta lista como el cuarto jugador de la historia en marcar en cuatro Mundiales consecutivos, junto a Miroslav Klose (2002, 2006, 2010 y 2014), Uwe Seeler (1958, 1962, 1966, 1970) y Pelé (1958, 1962, 1966 y 1970).



Por su parte, Leo Messi no tuvo la misma suerte con su selección.



Argentina debutó este sábado ante Islandia, llegando como clara favorira ante una selección que hacía su debut en Copas del Mundo.



Messi no anotó. Es más, falló un penal al 62´. El duelo terminó 1-1 y ni el mísmisimo Diego Armando Maradona, presente en el estadio Otkrytie Arena de Moscú, lo podía creer.



Argentina está ubicada en el Grupo D, junto a la heroica Islandia, Croacia y Nigeria. Está obligada a ganar en el siguiente duelo, ante los croatas el 21 de junio, si quiere continuar con vida y no hacer el ridículo en la primera fase de Rusia 2018.