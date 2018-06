Messi falla un penal ante Islandia y pone a sufrir a toda Argentina en el Mundial Rusia 2018

MOSCÚ, RUSIA

El crack de la Argentina no pudo anotar desde los once metros al fallar un penalti ante Islandia en el debut de su selección en el Mundial Rusia 2018.



Leo tomó el balón, sin que nadie reclamara nada, pues es el capitán de la Albiceleste, y la mandó al lado derecho del arquero islandés, que con alma y corazón celebró evitar que el denominado mejor del mundo celebrara.



Se jugaba el minuto 62´, cuando los aficionados presentes en el estadio Otkrytie Arena de Moscú se llevaron las manos a la cabeza al no poder creer lo que Messi se había fallado.



Leo llegó a este duelo con la presión de igualar el buen papel de su rival personal, Cristiano Ronaldo, quien en su debut con Portugal anotó tres goles, en un partidazo que acabó en empate ante España.