Amargo debut para Argentina de Messi que no pasó del 1-1 ante Islandia

Redacción

MOSCÚ, RUSIA

La Selección de Fútbol de Argentina arrancó el Mundial no cómo nadie en el mundo y menos en Islandia esperaban. Un empate a uno y con un penal errado por Lio Messi a los 63 minutos del partido dejó un empate a uno en el inicio de la actividad del grupo D del Mundial de Rusia 2018.



Un partido en el que Argentina no pudo vencer e bloque defensivo de los islandeses que han tenido un debut soñado. No perdieron, marcaron y le atajaron un penal a Messi. ¿Se les puede pedir más?



Argentina en cambio, entra en un estado de duda completo, porque le siguen Croacia y Nigeria, equipos que en teoría son más que Islandia.



Pero Argentina no ha tenido suerte tampoco en el campo ni con los cambios, aunque muchos no tienen explicación cuando Sampaoli prefirió hacer ingresar a Gonzalo Higuaín y mantener en el terreno a Sergio el Kun Agüero, quien pese a que hizo el gol gaaucho no pasó a más. No ingresó ni Dybala, ni Lo Celso. ¿Por qué?



Pocos minutos para Cristian Pavón, la perlita de Boca Juniors. Y más ímpetu de Meza (Independiente) en su primer partido de verdad.

A los 18 minutos, el delantero Sergio el Kun Agüero ha marcado el primer gol del partido. Un gol resistido, un gol críticado. Un gol con el que Argentina se sacó la presión.

A los 23 minutos del partido, Alfreð Finnbogason logró el empate para los islandeses. Un gol histórico, puesto que Alfreð Finnbogason ha hecho el primer gol de Islandia en los mundiales.

A los 63 minutos, el portero islandés Halldórsson le atajó un tiro de penal a Messi. El mundo ha quedado en shock. La presión es tremenda para la Argentina.

Presión extra

Messi acostumbrado a lidiar con las presiones y cargarse al hombro al Barcelona y también a la albiceleste, aunque nunca al punto de que lo único válido sea llevar a Argentina a ganar su tercera Copa Mundial. Pero tras un día en eel que lo intentó por todos lados, la presión no es poca... ahora es máxima.



Aún más, el goleador del Barça tiene desde la víspera una presión extra. Su enemigo íntimo, Cristiano Ronaldo, marcó una tripleta en el debut con empate 3-3 de Portugal ante España y se anotó como el cuarto jugador de la historia en marcar en cuatro Mundiales consecutivos, junto a Miroslav Klose (2002, 2006, 2010 y 2014), Uwe Seeler (1958, 1962, 1966, 1970) y Pelé (1958, 1962, 1966 y 1970).

Datos

Estadio: Spartak Stadium (Moscú)

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Transmite: Televicentro



Argentina: Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Lucas Biglia; Maximiliano Meza, Lionel Messi, Ángel Di María; Sergio Agüero. DT: Jorge Sampaoli.



Islandia: Hannes Þór Halldórsson; Hörður Magnússon, Kári Árnason, Ragnar Sigurðsson, Birkir Már Sævarsson; Emil Hallfreðsson, Aron Einar Gunnarsson, Jóhann Berg Guðmundsson, Birkir Bjarnason, Gylfi Þór Sigurðsson; Alfreð Finnbogason. DT: Heimir Hallgrímsson.