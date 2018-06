Argentina vs Islandia: Messi debuta con fuerte presión y bajo la sombra de Cristiano Ronaldo

MOSCÚ, RUSIA

Lionel Messi inicia este sábado ante la debutante Islandia su recorrido en el Mundial-2018 llevando una pesada mochila cargada con tres finales perdidas y que solo se aliviará si el 15 de julio levanta la Copa en el estadio Luzhniki de Moscú.

Presión extra

Messi está acostumbrado a lidiar con las presiones y cargarse al hombro al Barcelona y también a la albiceleste, aunque nunca al punto de que lo único válido sea llevar a Argentina a ganar su tercera Copa Mundial.



Aún más, el goleador del Barça tiene desde la víspera una presión extra. Su enemigo íntimo, Cristiano Ronaldo, marcó una tripleta en el debut con empate 3-3 de Portugal ante España y se anotó como el cuarto jugador de la historia en marcar en cuatro Mundiales consecutivos, junto a Miroslav Klose (2002, 2006, 2010 y 2014), Uwe Seeler (1958, 1962, 1966, 1970) y Pelé (1958, 1962, 1966 y 1970).

¿Dónde será?

Estadio: Spartak Stadium (Moscú)

Hora: 7:00 AM (Honduras) 10:00 AM (Argentina) 8:00 AM (Colombia, Perú y México).

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Transmite: Televicentro



Posibles alineaciones

Argentina: Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Lucas Biglia; Maximiliano Meza, Lionel Messi, Ángel Di María; Sergio Agüero. DT: Jorge Sampaoli.



Islandia: Hannes Þór Halldórsson; Hörður Magnússon, Kári Árnason, Ragnar Sigurðsson, Birkir Már Sævarsson; Emil Hallfreðsson, Aron Einar Gunnarsson, Jóhann Berg Guðmundsson, Birkir Bjarnason, Gylfi Þór Sigurðsson; Alfreð Finnbogason. DT: Heimir Hallgrímsson.