Luis Fonsi lanza un nuevo sencillo junto a Stefflon Don en el que comparte las playas de Puerto Rico

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO



El cantante puertorriqueño, Luis Fonsi, lanzó este viernes un sencillo junto a británica de origen jamaiquiño Stefflon Don. Un componsición que lleva una combinación de diferentes países, que fue filmado en la tierra natal del compositor Boricua.



El nombre del sencillo es “Calypso”, está composición forma parte de nuevo álbum que el cantante puertorriqueño lanzará dentro de muy poco tiempo, un sencillo para el cual buscó una voz con influencias caribeñas que encontró en la rapera británica de origen jamaiquino Stefflon Don.



“Conozco su trabajo desde hace tiempo”, dijo Fonsi a The Associated Press en una entrevista telefónica. “Me pareció que era una combinación interesante para esta canción que reúne ritmos caribeños, ritmos africanos, ritmos isleños tropicales”.



Vea: Sama Hayek causa sensación con traje de Frida Kahlo



El video del tema fue filmado en la diminuta isla de Palominitos en Puerto Rico, con una idílica playa como aquellas donde el cantautor boricua solía ir cada fin de semana cuando era niño.



“Me parecía muy importante regresar a mi isla y seguir mostrando un poquito de los encantos del lugar donde yo nací, (que) me inspiró a ser cantante”, dijo Fonsi.



“Calypso” formará parte del álbum que planea lanzar en la segunda mitad del año. Llega tras su popular sencillo con Demi Lovato “Échame la culpa” y reafirma el gusto que tiene Fonsi por trabajar con intérpretes femeninas.



Además de toques afrocaribeños y de funk brasileño, “Calypso” tiene mezclas y beats propios de la música electrónica.