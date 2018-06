Salma Hayek causa sensación con traje de Frida Kahlo

LONDRES, INGLATERRA

Salma Hayek asistió a la inauguración de la exposición de los vestidos y objetos de Frida Kahlo con un atuendo de Tehuana de gala, pero además habló de su relación con la pintora.

La mexicana sin duda alguna impactó a los invitados con su traje que fue bordado a mano sobre terciopelo negro. Para complementar el look la actriz lo acompañó con flores en la cabeza.

Así lució Salma durante el evento.



Al momento de ofrecer su discurso la también empresaria saludó con un ¡Viva México! para luego comentar que conoció de la pintora a la edad de 14 años, cuando una de sus amigas le mostró una pintura.

Según indicó Salma, en ese momento el arte le pareció "horroroso y escalofriante", pero con el paso de los años esa perspectiva fue cambiando hasta llegar a amarlas, a tal punto que cambiaron su vida.

Unos años después de ver las obras, ‘Mi nacimiento’ y ‘Unos cuantos piquetitos”, la mexicana dio vida a la pintora en la cinta "Frida", estrenada en 2002 con la que alcanzó la fama mundial.

“Ella cambió mi vida de muchas maneras. Recuerdo que una de las cosas que me inspiró a hacer la película es que todo mundo la veía como una víctima... y después me di cuenta que Frida Kahlo no era una víctima y que había tenido la más hermosa relación con la vida”, comentó Hayek.