Héctor Cúper, director técnico de Egipto, explica por qué no jugó Mohamed Salah

Redacción

EKATERIMBURGO, RUSIA



En la segunda jornada por el grupo "A" del Mundial Rusia 2018, que se disputó este viernes entre la selección de Uruguay y la selección de Egipto y terminó 1-0 a favor de los charruas, no se contó con la participación de la máxima figura de los egipcios, Mohamed Salah, debido a una decisión técnica.



El director deportivo de Egipto, Héctor Cúper, consideró que su equipo hizo lo que pudo ante un rival de categoría internacional como Uruguay: "Hemos tenido varias ocasiones y nos faltó el ajuste final. Estoy conforme con lo que hemos hecho", dijo el extimonel de Lanús de Argentina y Valencia de España, entre otros.



Referente a la no presencia de la principal estrella de Egipto, Mo Salah, quien celebró su cumpleaños viendo el juego desde la banca, el Cabezón sentenció que "Mo Salah es un jugador importante, pero también necesitamos tener un buen equipo. Y lo tenemos. Salah será importante para otros partidos. Hoy no quisimos arriesgarlo, aunque creemos que estará en condiciones de jugar el próximo encuentro".



Cúper sentenció que "lo que más bronca me da es que perdimos por un gol a balón parado", aunque las mayores oportunidades de gol fueran para la selección de Uruguay. El próximo partido que disputará la selección de Egipto será contra Rusia, en ese partido el equipo de Salah es el obligado a ganar, para avanzar a la siguiente ronda.