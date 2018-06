La cadena Fox se excusa por el gesto obsceno de Robbie Williams

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS



La cadena estadounidense Fox Sports, que retransmite el Mundial en Estados Unidos, presentó sus excusas públicas después de que el cantante Robbie Williams hiciera ante las cámaras un gesto obsceno en la ceremonia de apertura.



Cuando interpretaba el título "Rock DJ" en el césped del estadio Lujniki de Moscú, la estrella del pop británico mostró ostensiblemente su dedo corazón ante la cámara.



Acababa de cantar la frase "I did this for free" (hice esto de forma gratuita), que no figura en las palabras originales de la canción.



Robbie Williams no se explicó por su gesto, que muchos interpretaron como una réplica a las críticas que le habían reprochado haber aceptado cantar en Rusia.



"En la medida que la retransmisión era en directo, no sabíamos lo que ocurriría durante el espectáculo de Robbie Williams y pedimos disculpas", declaró la cadena en una reacción transmitida a la AFP.



Fox Sports, que retransmite en exclusividad el Mundial en Estados Unidos, indicó que la ceremonia había sido producida por un tercero y no por la propia cadena.



Por ello señaló que no pudo ocultar el gesto de Robbie Williams ya que no producía las imágenes y solo era difusor.



El grupo Fox pagó más de 400 millones de dólares por los derechos de difusión en Estados Unidos por los Mundiales de 2018 y 2022, que comparte con Telemundo (grupo Comcast), que desembolsó unos 600 millones de dólares.

