VÍDEO: Uruguay rompe maleficio ganando 1-0 en su debut ante Egipto

Roberto Ramos

MOSCÚ, RUSIA



La selección de Uruguay ganó en la recta final, con un gol de cabeza de José Giménez en el minuto 89, a la de Egipto, en la que no jugó finalmente su estrella Mohamed Salah, este viernes en Ekaterimburgo, en su partido de la primera jornada del Grupo A del Mundial-2018.



Giménez se convirtió en el héroe del partido con su gol en los instantes finales, cuando todo parecía conducir al primer empate sin goles de esta edición de la Copa del Mundo, donde no pudo darse el esperado duelo entre Luis Suárez y Mohamed Salah, ya que ese último, que no juega desde su lesión de hombro hace tres semanas en la final de la Liga de Campeones, no entró finalmente en los planes del entrenador argentino Héctor Cúper para este encuentro.



Aquí la crónica



En los primeros 16 minutos, el dominio del balón está 50/50 entre uruguayos y egipcios, donde Edison Cavani ha tenido la más clara, probando un remate razado desde fuera del área.



Luis Suárez perdonó quizás la más clara del primer tiempo en el minuto 23', tras una jugada que cruzó el corazón del área y le quedó a placer para mandarla a un costado de la portería de Mohamed Elshenawy.



Un partido de mucha marcación, donde Cavani y Suárez no han podido desarrollar su juego, mientras que el equipo de Héctor Cuper, reciente la no alineación de Mohamed Salah dejando el partido 0-0 en el primer tiempo.



Washington Tabárez realiza el primer cambio, sale Arrascaeta con el número diez, y entra Cristian el "Cebolla" Rodríguez, del Peñarol de Montiveo.



Edison Cavani filtra un balón para que Luis Suárez fallara la segunda jugada más clara del partido al minuto 72'.

Tiro libre de Edison Cavani y el balón pegó en el poste del portero Mohamed, no se la puede creer el delantero del PSG.

Gol de José Giménez, el defensa del Atlético de Madrid salvó el partido de los charruas al minuto 89', contra los egipcios tras enviarla al fondo de la red con un remate de cabeza.

Final del partido, los charruas logran romper un maleficio de no ganar en su debut desde el Mundial en México 1970, es decir hace 48 aos.



Aquí el gol: