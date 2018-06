"Nunca soñé algo así", dice Cheryshev, autor de dos goles en la apertura del Mundial

'Estoy contento, hemos ganado, pero no debemos pararnos aquí', señaló sobre el objetivo de Rusia.

MOSCÚ, RUSIA



"Nunca soñé algo así", señaló Denis Cheryshev, autor saliendo del banquillo de dos goles en el triunfo 5-0 de Rusia sobre Arabia Saudí, este jueves en la apertura del Mundial 2018.



"No tengo palabras para expresar lo que siento ahora. Ya estaba muy feliz por formar parte del equipo, pero nunca soñé algo así", declaró el jugador del Villarreal, formado en el Real Madrid, que saltó al césped en el minuto 24 en sustitución del lesionado Alan Dzagoev.



Cheryshev había vuelto al equipo ruso en marzo, dos años después de su último partido. En las últimas temporadas no ha tenido continuidad debido a las lesiones.



En el 43 sentó a dos rivales con un preciso movimiento y la puso en las redes. En el 90+1 llegó su obra de arte: un excelente tiro a la escuadra, de volea y con el exterior de su bota izquierda.



"Mi segundo gol... hemos estado mucho tiempo trabajándolo durante los entrenamientos. Estaba intentando recuperar el balón con Dzyuba, él lo ganó con un cabezazo y yo simplemente chuté... ¡No tuve tiempo para pensar!", señaló el jugador de 27 años, elegido mejor futbolista del partido.



"Estoy contento, hemos ganado, pero no debemos pararnos aquí", señaló sobre el objetivo de Rusia de superar la primera fase en un grupo A en el que también compiten Uruguay y Egipto.