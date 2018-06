Siamesas que nacieron en el HEU comparten el hígado y el corazón

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Siamesas que nacieron en la sala de labor y parto del Hospital Escuela Universitario (HEU), no pueden ser sometidas a cirugía porque comparten un mismo corazón e hígado.



La madre de las pequeñas es la joven Jennifer Pamela Martínez (27), quien ya había recibido la noticia de la condición de sus bebés tras realizarse un ultrasonido 4D.



“Entre mis amigas estábamos organizando hacer un baby shower; entonces decidí ir hacerme un ultrasonido 4D para que me confirmaran que era, entonces cuando me lo fuí a hacer ya tenía 5 meses de embarazo”.



Martínez recordó que después de concluir con el análisis, preguntó a la especialista cómo estaba su bebé, y le respondió que daría a luz a dos niñas, pero que tenían un problema de salud.

De interés: Seis de los 12 ex funcionarios capturados en la Operación Dragón son enviados a la cárcel



Añadió que la doctora le recomendó continuar su cuidado de embarazo en el HEU, por lo que viajó desde el municipio de Sonaguera, departamento de Colón.



“Yo no sabía qué significa esa palabra (siamésas), busqué en el internet y como toda madre me quedé consternada, porque no es algo fácil”, comentó.



Las niñas nacieron el pasado 5 de junio, sus padres decidieron ponerle María Fernanda y María José.



“Yo siento el mismo amor que siento por mis otros dos hijos; yo las quiero a las dos por igual”, dijo Martínez mientras alimentaba a sus recién nacidas.



Pronóstico

El portavoz del HEU, Miguel Osorio, informó que según el informe médico, las bebés necesitan permanecer por unos meses conectadas a oxígeno artificial, ya que nacieron con una cardiopatía compleja y también comparten el hígado.



Osorio explicó que el pronóstico de los especialistas para las dos hermanas es complejo ya que no pueden ser sometidas a una cirugía de separación porque nacieron compitiendo uno de los órganos vitales como es el corazón.



Jennifer Pamela Martínez hace un llamado a la solidaridad de los hondureños, porque sus hijas requieren de oxígeno, pañales, leche y ropa para bebé.