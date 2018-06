Robbie Williams inauguró con un breve show musical el Mundial de Rusia 2018

MOSCÚ, RUSIA

Robbie Williams abrió el Mundial de Rusia 2018 con un show musical en el Luzhniki Stadium de Moscú. El cantate británico se hizo acompañar por momentos por la soprano rusa Aida Garifullina, para interpretar temas como "Let me entertain you", "Angel", "Feel", "Rock DJ".

El británico no cantó más de 15 minutos en el campo de juego, donde lució un traje rojo con los detalles iconográficos del Mundial de Rusia 2018, al tiempo que una coreografía que representaba al país se hacía correr al ritmo de su música.

Robbie Williams y su icónica canción Feel se escuchó y la fiesta es total en el Estadio Luzhnikí.