Así fue la ceremonia inaugural del Mundial Rusia 2018

El recinto con capacidad para 80 mil espectadores lució completamente lleno, pues luego de la ceremonia arrancó el partido Rusia Vs Arabia Saudita.

MOSCÚ, RUSIA



Con una efímera presentación musical del cantante británico Robbie Williams y la cantante Aida Garifullina en el Estadio Luzhnikí de Moscú se dio por inaugurado el Mundial de Rusia 2018 este jueves 14 de abril.



"Let Me Entertain You", fue el tema que el británico elegió para iniciar su show, seguidamente entonó "Feel" y "Angels" a duero con Aida.

Este es considerado uno de los espectáculos de inauguración mundialista más cortos de la historia. El evento duró exactamente 3O minutos y seguidamente de la presentación musical, el presidente de Rusia, Vladimir Putin ofreció unas palabras.

Minutos después el presidente de la FIFA también dio por inaugurado el festejo mundial del fútbol, saludando a los presentes en francés, en inglés y en árabe.

El recinto con capacidad para 80 mil espectadores lució completamente lleno, pues luego de la ceremonia arrancó el partido Rusia Vs Arabia Saudita.