Rusia vs Arabia Saudita, el partido inaugural del Mundial 2018

MOSCÚ, RUSIA



Rusia vs Arabia Saudita será el partido encargado de abrir el telón del Mundial de Rusia 2018, este jueves en vivo a las 9:00 AM (hora de Honduras).

Los equipos del Grupo A se enfrentarán en el Estadio Olímpico Luzhniki, en Moscú.

El duelo tendrá como árbitro a Néstor Pitana. Este será el segundo Mundial de su carrera, ya que también estuvo en Brasil 2014.

Aunque Rusia tiene la Copa del Mundo en casa no es considerada favorita para superar la fase de grupo luego de haber participado en tres mundiales (1994, 2002 y 2014). Las cifras resumen que de nueve partidos obtuvo dos triunfos, dos empates y cinco derrotas.

Las posibles alineaciones

Rusia: Igor Akinfeev; Mario Fernandes, Fedor Kudryashov, Sergey Ignashevich, Yuri Zhirkov; Roman Zobnin, Daler Kuzyaev, Alan Dzagoev, Aleksandr Samedov, Aleksandr Golovin; Fedor Smolov.



Arabia Saudita: Abdullah Al-Mayouf; Usamah Husawi, Omar Hosawi, Yasser Al-Shahrani, Mohammed Al-Barik; Abdullah Otif, Salman Al-Faraj, Yahya Al-Shihri, Taisir Al-Jassim, Salem Al Dosari; Fahad Al-Molad.

Horarios de transmisión Rusia vs. Arabia Saudita en el mundo

Perú 10:00 AM por Latina y DirecTV Sports

Colombia 10:00 AM por DirecTV Sports

México 10:00 AM por Canal 5 y Azteca 7

Argentina 12:00 PM por TV Pública

Chile 12:00 AM por DirecTV Sports

Estados Unidos (Florida) 11:00 AM por FOX Sports y FS1

España 5:00 PM por Media Set y Telecinco

Ecuador 10:00 AM por DirecTV Sports