Rusia 2018: En estos canales podrás ver la ceremonia de inauguración del Mundial

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La inauguración del Mundial Rusia 2018 se llevará a cabo este jueves 14 de junio en una espectacular ceremonia que promete ser inolvidable de principio a fin.

El estadio Luzhnikí de Moscú, con capacidad para 80,000 aficionados, será testigo del acto inaugural del torneo más importante del fútbol mundial.

A continuación la guía de canales por país

Honduras: Canal 7 Televicentro, Televicentro En Vivo, Sky HD, TDN

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD, TDN

Polonia: TVP

Portugal: RTP

Reino Unido: BBC, ITV

República Checa: ČT

República Dominicana: Antena 7, Antena 21, Sky

Rumania: TVR

Rusia: Match TV (Матч ТВ)

Serbia: RTS

Singapur: Starhub TV, Singtel TV

Sudáfrica: SABC, SuperSport

Suecia: SVT, TV4

Suiza: SRG SSR

Turquía: TRT

Uruguay: Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV, Equital S.A.

Venezuela: TVes, Venevisión, DirecTV Sports, Meridiano Televisión, TLT, IVC

Islandia: RUV, RUV Radio

Italia: Canale 5, Radio 105 Network, Mediaset Italia Live, RSI La 2

México: SKY México, Televisa Deportes y TV Azteca

Nueva Zelanda: Sky Sport

Nicaragua: Canal 2, Ratensa (Canal 10), Sky 1​

Noruega: NRK, TV 2

Pakistán: Sony Pictures Networks

Países Bajos: NOS

Panamá: RPC TV, Telemetro, Cable Onda Sports, TVMax, Sky

Paraguay: Telefuturo, SNT, Red Guaraní, RPC, Tigo Sports, Movistar Deportes y Personal Sports

Perú: DIRECTV Sports Peru, Latina Televisión, DIRECTV Play Deportes

Argentina: Canal de las Estrellas, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica

Australia: Optus Sport, SBS Live, SBS Radio 2, SBS, SBS Arabic 24, SBS Radio 1

Bélgica: La Une, Één, Sporza Live, RTBF Auvio Direct

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Red Uno, COTAS Televisión, Red Unitel

Brasil: SporTV Play, Globo, Fox Sports 2 Brazil, SporTV, FOX Sports 1 Brasil, FOX Play Brasil

Canadá: TSN5, RDS, RDS GO, TSN4, TSN GO, CTV, TSN Radio 1040 - 1410, CTV GO

Chile: TVN, Canal 13, DIRECTV Sports Chile, Mega, DIRECTV Play Deportes, Movistar Play Chile

China: CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: TD7, TD Mas, TDN, Teletica Radio, Sky HD, Movistar Play Costa Rica

Croacia: HRT 2

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Egipto: beIN MAX 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX 2