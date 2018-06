Mundial 2018: Todos los horarios y actuaciones de la ceremonia de inauguración

Redacción

MOSCÚ, RUSIA



Ya empezó la cuenta regresiva para que inicie el Mundial de Rusia 2018. El jueves (14 de junio) a las 8:30 AM (hora de Honduras) arranca la esperada ceremonia de inauguración que promete ser espectacular.

Todo ocurrirá en el Estadio Luzhnikí de Moscú, que tiene capacidad para albergar a 80,000 espectadores.

En el acto inaugural del Mundial de fútbol habrán muchas sorpresas enfocadas en el ámbito artístico. Robbie Williams, Aida Garifullina, Will Smith, Era Istrefi y Nicky Jam serán los artistas encargados del show.

Horarios de la ceremonia de inauguración en otros países

Perú 9:30 AM

México 9:30 AM

Panamá 9:30 AM

Colombia 9:30 AM

Ecuadro 9:30 AM

Estados Unidos: 9.30 AM

Honduras 8:30 AM

Guatemala 8:30 AM

República Dominicana 8:30 AM

El Salvador 8:30 AM

Nicaragua 8:30 AM

Bolivia 10: 30 AM

Paraguay 10:30 AM

Venezuela 10:30 AM

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile 11:30 AM

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal 5:30 PM

Rusia 6:30 PM

La ceremonia de inauguración del Mundial dará comienzo minutos antes del arranque del duelo Rusia vs Arabia Saudí, duelo que será pitado por el argentino Néstor Pitana.

