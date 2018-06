Ricky Martin hace impactante confesión sobre la sexualidad de sus hijos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS

Durante una entrevista el cantante Ricky Martin dijo que le gustaría que sus hijos, Valentino y Matteo sean homosexuales.

"No lo sé, mis hijos son muy pequeños, pero me gustaría que fueran homosexuales", dijo Martin.

"Es algo muy especial. La sensibilidad, la forma en que veo ahora, que no tengo que esconderme de ninguna manera o forma. Veo colores. Y luego ves el arcoiris. Entiendo por qué el símbolo es el arcoiris. Es solo real. Todo es tangible. Me hace una persona más fuerte", dijo Martin.

El boricua realizó las impactantes confesiones durante la sección de cine Popcorn with Peter Travers dentro del programa Good Morning America de ABC.

Martin también recordó la vez en la que decidió salir del "clóset" y la describió como el momento más increíble de su vida, e incluso añadió que le gustaría poder volver a hacerlo.

"Ese momento en que escribí la carta y la publiqué en Twitter, y presioné enviar. La libertad, la sensación de liberación fue tan poderosa, a eso me refiero diciendo que desearía poder volver a salir porque me pareció increíble. Y después de eso, la gente viene y me dice muchas gracias por salir. Por ti entiendo mejor a mi padre. Yo entiendo a mi hermana mejor. Entonces, es algo importante que hacer", expresó el intérprete.