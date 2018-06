Acusan a Amaia Montero de cantar "borracha" en un concierto

CANTABRIA, ESPAÑA

La ex vocalista y compositora de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, está en el ojo del huracán tras ser acusada de haber cantado "borracha" en un concierto que ofreció en San Antonio, en la localidad Cantabria, España.



Muchas de las personas que asistieron al espectáculo para disfrutar de la presencia y voz de la famosa, han mencionado que la artista de 41 años de edad, tendría que haberlo pensado dos veces antes de subir al escenario en ese estado.



La intérprete salió ante sus seguidores dispuesta a darlo todo. No obstante, en los diferentes vídeos que no tardaron en circular en las redes sociales, se puede apreciar como la cantante de "Puedes contar conmigo", "Cuídate" o "París" pierde entonación a medida que avanzan las melodías, sin que sea posible entenderse bien lo que está diciendo y cantando a destiempo.



Asimismo, sus movimientos fueron una parte importante que hicieron sospechar a los fanáticos de Montero, de la supuesta ebriedad.



Durante el concierto se escucharon más abucheos que aplausos y sus fans no dudaron en acudir a Twitter para denunciar la actuación de Amaia.



"Acabo de asistir al espectáculo mas bochornoso de mi existencia. El primer concierto de la gira de Amaia Montero ha sido simplemente horrible. A partir de la sexta canción no ha dado una nota", comentó uno de los usuarios.