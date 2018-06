Caso "Pandora": La Maccih acusará a diputados y funcionarios por desviar 282 millones de la SAG

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) presentó este miércoles una acusación a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic) contra 38 personas, entre diputados, funcionarios públicos y particulares por desviar fondos en un caso bautizado como "Pandora".

"Se logró establecer con indicios razonables que los montos estaban siendo desviados a cuentas de particulares, candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional, del partido Frente Amplio, así como directamente a las arcas del Partido Liberal", explicó Ana María Calderón, vocera interina de la Maccih.

La fiscal internacional reveló que la investigación arroja que los fondos desviados ascienden a 282,016,175 lempiras, provenientes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

En ese sentido, Calderón agregó que "parte de esos fondos se habrían utilizado para financiar la tarjeta 'La Cachureca' y entrega de fondos a coordinadores de campaña para el Partido Nacional, recursos que se habrían utilizado el 24 de noviembre de 2013".

Además, "en la compra de dos oficinas en torre Metrópolis y el pago de préstamos en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal por un monto de 99 millones 30 mil de lempiras".

A los 38 imputados, que serán denunciados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se les señala por los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos públicos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, fe y la economía del Estado de Honduras.

"Esta es una acción conjunta que demuestra el compromiso de la Maccih para seguir fortaleciendo las acciones del Ministerio Público y la Ufecic, respondiendo al acuerdo convenido entre el gobierno y la OEA. Seguimos trabajando", destacó la vocera de la Maccih.



No obstante, no quiso revelar los nombres de los imputados. "No revelamos los nombres por secretividad, porque Ufecic en su requerimiento fiscal está solicitando medidas cautelares consistentes en órdenes de captura y aseguramiento de bienes".

Aquí el comunicado: