Demi Lovato pospone conciertos tras presentar problemas de salud

BIRMINGHAM, INGLATERRA

Luego de posponer el concierto del pasado domingo en Londres, ante aproximadamente 20 mil fans, la artista Demi Lovato sigue sin recuperarse de los problemas en las cuerdas vocales, por lo que se vio obligada a cancelar una segunda actuación, prevista en Birmingham, Inglaterra.



Momento crítico para su gira 'Tell me you love me World Tour', tal y como la misma estrella del pop ha reconocido a través de su cuenta de Twitter: "Estoy literalmente rota por tener que posponer mi siguiente show en Birmingham. Nunca en mi vida he tenido que perderme actuaciones por mis cuerdas vocales o estar enferma".



De la misma forma que el recital de Londres ha pasado al 25 de junio, se espera que el de Birmingham se lleve a cabo el 29 de junio, siempre y cuando la salud de la intérprete de "Stone Cold" mejore.



La gira de Demi Lovato está a punto de llegar a España con espectáculos a desarrollarse el 21 de junio en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 22 de junio en el Palacio Vistalegre de Madrid.



El 24 de junio estará en Rock in Rio, Lisboa y después hará los dos conciertos pospuestos en Reino Unido.