La reacción de Enrique Peña Nieto y Donald Trump tras decisión de la FIFA por la sede del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, así como el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, celebraron este miércoles la decisión de la FIFA de otorgarle la sede del Mundial 2026 a México, Estados Unidos y Canadá.

Los mandatarios aseguraron estár "profundamente unidos", al congratularse por la designación de los tres países norteamericanos como sede del Mundial-2026.



"No solo nuestra gente y nuestras familias, no solo nuestras empresas y comerciantes, también el fútbol sabe que Canadá, Estados Unidos y México estamos profundamente unidos. ¡Felicidades por ser anfitriones juntos de la Copa del Mundo 2026!", dijo el mandatario a través de un vídeo publicado en su cuenta Twitter.



La candidatura norteamericana ganó la votación a Marruecos en el 68º Congreso de la FIFA, convirtiendo a México en el primer país que organiza tres ediciones del Mundial tras sus experiencias en 1970 y 1986.

"La decisión de la FIFA es un reconocimiento a los tres países y por supuesto un voto de confianza a la capacidad de organización, a la calidad de la infraestructura y a los servicios que México ofrece", señaló Peña Nieto.

Por su parte, Donald Trump reaccionó mediante su cuenta oficial de Twitter, donde aseguró que el siguiente paso es "trabajar duro".

"Los EE. UU., Junto con México y Canadá, acaban de ganar la Copa del Mundo. Felicitaciones, ¡una gran cantidad de trabajo duro!", auguró el mandatario estadounidense.

