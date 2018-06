Las 4 razones por las que la FIFA definió a Estados Unidos, México y Canadá como sede del Mundial 2026

Agencias/AFP

MOSCÚ, RUSIA

Estados Unidos, México y Canadá, que fueron elegidos este miércoles para organizar de manera conjunta el Mundial 2026, se basaron en los siguientes puntos fuertes para derrotar a Marruecos en la votación:



1. - Estadios grandes y modernos -

Era el principal punto fuerte del dosier norteamericano: los estadios, desde el emblemático Azteca de México al moderno AT&T Stadium de Dallas, prometen romper cualquier récord de público.



Un total de 23 recintos deportivos -tres en México, tres en Canadá y 17 en Estados Unidos- figuran en la 'lista corta' de la organización, en el que será el primer Mundial de 48 selecciones, lo que también supondría un récord de participantes.



La capacidad media de los estadios es de 55,000 plazas, con un pico de 92,467 en el AT&T Stadium de Texas, sede de la franquicia de la NFL Dallas Cowboys desde 2009, dotado además de un techo retráctil.



El campo más pequeño es el del Toronto FC, campeón en 2017 de la MLS, el BMO Field, con 45,000 plazas.



Sede de la final del Mundial de 1994, el Pasadena Rose Bowl, en Los Ángeles, aparece también en la lista, así como el futuro recinto de los Rams de la NFL, que debería finalizarse en 2020 y que cuenta con un presupuesto de 4,000 millones de dólares.



2. - Ingresos inéditos -

Los defensores de la candidatura norteamericana señalaron el gran impacto económico que tendrá la competición. Sus proyecciones sitúan los beneficios en varios miles de millones de dólares, un nivel inédito en la Copa del Mundo.



El presidente de la Federación Estadounidense de Fútbol, Carlos Cordeiro, declaró a comienzos de mayo que el Mundial 2026 reportaría unos 11,000 millones de dólares (9,250 millones de euros) a la FIFA, con una cifra de negocio de 14,000 millones de dólares.



Este beneficio multiplicaría por cuatro el de la edición de Brasil-2014 (2,600 millones de dólares).



Cordeiro espera que se vendan 5,8 millones de entradas, con una media de 72,500 espectadores por partido, para instaurar un récord, ya en poder de Estados Unidos, en 1994, con una media de 68,991.



Los derechos por la retransmisión por televisión del evento podrían superar por primera vez los 5,000 millones de dólares.



3. - Experiencia en grandes citas -

Canadá, México y Estados Unidos ya han probado su solvencia en la organización de grandes citas de la FIFA.



El país azteca organizó los Mundiales de 1970 y 1986, dos ediciones que entraron en la leyenda de la competición, la primera por la magia del Brasil del Pelé y la segunda por la explosión de Diego Maradona.



La edición de 1994 del Mundial tuvo un gran éxito comercial y popular, a pesar del escepticismo inicial sobre la candidatura. En el país del 'soccer', unos 3,6 millones de espectadores asistieron a los partidos, una cifra que todavía no se ha batido a pesar de que la competición pasó de 24 a 32 selecciones en 1998.



Finalmente Canadá recibió el Mundial femenino en 2015, así como el de menores de 20 años en 2007.



4. - Primera triple candidatura -

Será la primera vez que un Mundial se celebre en tres países. En 2002, Corea del Sur y Japón compartieron el honor de organizar la Copa.



¿Puede suponer un rompecabezas para la programación? La organización ya ha previsto que 60 partidos se jueguen en Estados Unidos, además de 10 en México y otra decena en Canadá.



El país presidido por Donald Trump se encargaría de organizar todos los partidos a partir de los cuartos de final.



Entre las novedades, este Mundial prevé organizar un partido en cada país el primer día de competición, con un duelo inaugural en México o Los Ángeles.



La final sería en el Metlife Stadium, casa de los equipos de la NFL New York Jets y New York Giants, en East Rutherford (New Jersey), y las semifinales en el AT&T Stadium y en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.