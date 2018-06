Zague asegura que vídeo donde sale mostrando su parte íntima es Photoshop

CIUDAD DE MÉXICO



El ex jugador mexicano Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, más conocido como Zague, desmintió este martes que el vídeo íntimo, que se viralizó en las redes sociales, sea de él.



En el material audiovisual se ve al ex jugador mostrando su aparato reproductor masculino en plena ereccion , mientras dice: "Mira como la tengo por ti".



El contenido se expandió por todas las redes sociales y se convirtió en noticia en todo México, donde se han desatado una ola de comentarios jocosos en su contra.

De interés: Escádalo sexual rodea a la selección Méxicana por supuesta orgía



Tras la divulgación del vídeo, Zague utilizó su cuenta de Twitter, donde aseguró que le hicieron un montaje de "photoshop".



"Esos hackers son cada vez más creativos . Sabía del Photoshop en video , pero nunca pensé que me lo aplicarían a mi ... ¡Ahora me toca aguantar a Luisito @GarciaPosti y Christian @martinolimx!", escribió.



Sin embargo, su aclaración no sirvió de mucho y nuevamente los comentarios no se hicieron esperar. Sus seguidores le piden que muestre el vídeo real.