"Apóstol" Santiago Zúniga le responde a sus detractores

COLÓN, HONDURAS



El presunto "apóstol" hondureño Santiago Zúniga Cruz le respondió a sus detractores en las redes sociales, luego de ser fuertemente criticado por sus "sermones" a través de Facebook Live.



A Zúniga Cruz le ha llovido sobre mojado debido a sus expresiones, las cuales han sido calificadas como vulgares y despectivas contras las personas.



Uno de sus "mensajes" más cuestionables fue la invitación que hizo a sus seguidores para que no oraran por Guatemala, país que reportó decenas de muertes de personas tras la erupción del volcán de Fuego.

Le puede interesar: Así viven los pastores evangélicos más ricos en el mundo



"No hay que perder el tiempo para orar por Guatemala, hay que orar más bien para que Dios le meta más rápido la ira, para que respeten a Dios, que los revuelque más, hay que orar para que los golpee más y los mate más", dijo el polémico hondureño en su momento.



Esto desató la ira de miles de personas en todo el mundo, quienes han tildado al presunto apóstol como un loco que se burla de la palabra de Dios.



Ante está situación, Zúniga dijo que se ha ganado enemigos por decir la verdad. "Hay de usted que no habla la verdad por quedar bien con estos perros. La basura del diablo, esos no pueden atacar la verdad de Dios porque esos son de esta tierra y Cristo dijo claramente, mi reino no es de esta tierra".