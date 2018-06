Hondureñas sentenciadas a muerte por las maras quedarían sin opción a asilo político  

'Salimos con lo menos que pudimos', recordó la joven, 'nunca habíamos salido de Honduras y no sabíamos qué iba a pasar'. Foto de referencia cortesía Pueblos Sin Fronteras

TIJUANA, MÉXICO



Dos hermanas hondureñas, que sobrevivieron la persecución y secuestro por parte de las maras que imperan en el país, se encuentran en el limbo por la nueva limitación migratoria que implementarán las autoridades de Estados Unidos.



Las compatriotas dijeron a la cadena Univisión, que las maras quisieron reclutar a un hermano menor por la fuerza.



"Le dijeron que para incorporarlo tenía que asesinar a unas personas, pero él les avisó a esas personas para que huyeran", relató una de las hondureñas.



Para poder huir de las maras el joven decidió irse "de mojado" a Estados Unidos, pero la patrulla fronteriza lo capturó y lo regresó a Honduras, sin conocer el peligro que corría.



De acuerdo al relato de las jóvenes, su hermano fue llevado a diferentes ciudades para protegerlo, sin embargo, "siempre daban con él, así que decidió volver a la casa" en San Pedro Sula.



Desgraciadamente una tarde los mareros entraron a la casa y lo tomaron por la fuerza para quitarle la vida enfrente de sus familires.



Un tío de las compatriotas decidió denunciar el hecho, "pero en menos de una hora los pandilleros ya sabían quién los había denunciado y lo que había dicho, porque la policía está coludida con las maras", aseguró la joven.



Días más tarde, los mareros asesinaron al tío y mientras lo velaban en la casa, los pandilleros las sentenciaron diciéndoles que tenían menos de 4 horas para salir de San Pedro Sula.

"Salimos con lo menos que pudimos", recordó la joven, "nunca habíamos salido de Honduras y no sabíamos qué iba a pasar".



La suerte no estaba de parte de las hondureñas pues en su recorrido por el estado de Sonora en México, fueron secuestradas por un grupo delictivo. Estuvieron encerradas durantes varias semanas.



Con ayuda de sus familiares en Estados Unidos, las dos jóvenes lograron reunir el dinero del rescate, pero los captores no las dejaron ir, así que en un descuido lograron escapar.



En su camino a la frontera se integraron a la caravana migrante que atravesó México y decidieron entregarse a la frontera para poder pedir asilo político.



El lunes el procurador Jeff Sessions ordenó que los jueces de migración desestimen el huir de las maras y pandillas y la violencia doméstica como motivos válidos para que Estados Unidos acepte las solicitudes.



Ahora las hermanas se encuentran varadas en Tijuana esperando la respuesta y una nueva estrategia a tomar de su abogada.

Le puede interesar: ICE arresta a 91 inmigrantes, entre ellos cuatro hondureños