La promesa que Shakira le hizo a Dios para recuperar la voz

MADRID, ESPAÑA



La colombiana Shakira rompió el silencio y confesó a la BBC el difícil proceso que atravesó durante la hemorragia en su cuerda vocal. Refugiada completamente en la fe habló de la promesa que le hizo a Dios si lograba cantar nuevamente ante su público.

"Me recuerdo rezando. Durante un tiempo había olvidado cómo rezar, pero cuando lo pasas tan mal, recuperas instantáneamente tu fe. Durante mis épocas difíciles me di cuenta de la importancia de tener amigos. Y también de mis fans. Rezaban por mí todos los días en Colombia. Dieron una misa por mí. Tuve un grupo de monjas y sacerdotes y todo tipo de personas rezando por mi voz todos los días. No sabía que me amaban así", dijo.

Segundos después reveló "Le prometí a Dios que si podía volver a cantar lo celebraría cada noche, así que eso es lo que estoy haciendo".

La esposa de Gerard Piqué narró que se curó "milagrosamente", al contrario de lo que los doctores predijeron.

"Me recuperé de forma natural. Todos preveían cirugía, pero la lesión desapareció completamente de mis cuerdas vocales", confesó.

Los últimos meses de 2017 fueron terribles para Shakira: presunta crisis matrimonial, problemas de salud de uno de sus hijos, evasión de impuestos y hemorragia en la cuerda vocal, sin embargo todo ha sido superado.

