Defensa ofrece 100 lempiras a la CSJ para pagar la multa por el delito de asociación ilícita del ex alcalde de Sulaco

Marvin Cálix, el apoderado legal del ex alcalde de Sulaco, Yoro, Adalid González Morales, pidió a los tribunales de justicia que se le permita a su cliente solo pagar la multa de 100 lempiras por el delito de asociación ilícita por el que fue acusado.



Tras que los juzgados encontraran culpable a González Morales, el Ministerio Público solicitó una pena contra el ex edil de 13 años con 4 meses de prisión.



Sin embargo, Cálix informó que ellos solicitaron la pena mínima contra su defendido, la cual, apegándose al Código Penal de 1995, contemplaba pagar una multa de 100 lempiras por el hecho del que fue acusado su cliente.



González Morales también era señalado por los delitos de portación ilegal de armas, sicariato, homicidio, asociación ilícita y se le presumía cabecilla de la organización criminal, “Los Banegas”, acusaciones por las que fue absuelto por los juzgados capitalinos.



En consecuencia, el abogado del ex edil explicó que si su defendido había sido absuelto de los cargos que datan del 2010 al 2013 , no debe de haber una asociación activa ni permanente en esos años.



El profesional del derecho resumió, que si bien es cierto el Código Penal ha sufrido varias reformas, estas están establecidas en el decreto 144-86 por lo que la irretroactividad de la ley deberá ser aplicada a su cliente.



"Se sancionara de 1 a3 años a los fundadores, a los presidentes o directores de las asociaciones ilícitas y con multa de 100 a 500 lempiras a los asociados", reza la Ley que aplica a su defendido según el togado.

