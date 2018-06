Colonias y barrios que estarán sin electricidad el miércoles 13 de junio en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el miércoles 13 de junio debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en las líneas GUA-L356, CAR-L389, CDH-L344 a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 9:00 AM a 5:00 PM en Francisco Morazán

Santa Ana

Ojojona

Nueva Arcadia

La Trinidad

Sabanagrande

La Moramulca

El Ocotal

San José

Ocotal Viejo

La Ceiba

El Mirador y zonas aledañas



De 8:30 AM a 4:00 PM en Santa Cruz de Yojoa

Las Flores

El Ciprés

Granjas Avícolas

Pinolapa

Bijagual

De 8:30 AM a 3:30 PM en El Progreso y Tela

Bellavista

La 36

La 35

Ciudad Guaymas

La 29

Las 40

San José del Cayo

La Colorada

El Castaño

Aldea Guaymón

Los Catrachos

Aldea Cebu

Estero de Indios

La Compuerta

Pajuiles

Urraco Pueblo

Birichichi

Palomas

Esfuerzos de Jesús

Pavón I y II

Mocula

La Fragua

Mezapa

Los Laureles

Las Tomasas

Toloa

Sector sur de Villafranca.