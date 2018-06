Dictan detención judicial contra hombre que habría asesinado a su esposa

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Detención judicial le fue dictada la tarde de este martes a Josué Anthony Izaguirre, por el presunto asesinato de su esposa.



Izaguirre fue capturado el lunes reciente por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) por el supuesto crimen de la joven de 21 años de edad, Solanyi Izamar Martínez.



La fémina fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Nueva Aldea, cerca de la represa Los Laureles en la capital de Honduras.

De acuerdo a las informaciones, el detenido sería el autor del crimen en contra de su mujer, no obstante él asegura que es inocente.



"Yo soy inocente, la última vez que estuve con ella fue ayer a las 6:00 de la tarde, luego me fui para el campo a jugar fútbol (...) cómo voy a matar a la mamá de mi hijo, yo la quería en realidad, estábamos separados y hace dos días quedamos en regresar (...) yo tenía otra mujer, me fui a quedar con mi otra chava y ahorita vine porque me dijeron que la habían matado", manifestó Izaguirre tras su captura.



La audiencia inicial contra el implicado del femicidio fue programada para el próximo viernes 15 de junio.

