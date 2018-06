Egipto decidirá a última hora la participación de Mohamed Salah

GROZNI, RUSIA



La decisión sobre la participación de Mohamed Salah en el primer partido de Egipto en el Mundial 2018, el viernes ante Uruguay, se tomará "en el último momento", dijo el martes la dirigencia de los 'Faraones'.



"Esperaremos hasta el último momento para decidir si le alinemos o no", dijo Mohamed Abu el-Ela, médico de la selección egipcia, tres días antes del debut del equipo contra 'la celeste', en Ekaterimburgo.



"Todavía no podemos saber si jugará el partido, pero haremos un entrenamiento adicional mañana (miércoles) y tendremos una idea más clara de la situación", añadió el gerente general del equipo, Ihab Lahita.



Salah, delantero estrella de Egipto y del Liverpool, se lesionó el hombro izquierdo durante la final de la Liga de Campeones, el 26 de mayo contra el Real Madrid, y no participó del primer entrenamiento de los egipcios, el domingo en Grozny.



El martes, el joven de 25 años estuvo presente pero entrenó aparte, realizando ejercicios dirigidos a fortalecer su hombro lastimado.



El equipo técnico egipcio tampoco ha elegido aun al portero que sustituirá a Ahmed El Shenawy, quien se lesionó la rodilla en abril.



El argentino Héctor Cuper podría optar por confiar en el veterano arquero Essam El Hadary quien, con 45 años y 150 días se convertiría en el jugador más viejo en competir en un Mundial. El récord actual es propiedad del colombiano Faryd Mondragon, que contaba 43 años en el pasado Mundial de Brasil 2014.



Para su primera participación en la Copa del Mundo en 28 años, los 'faraones' también se enfrentan en el Grupo A a Rusia el 19 de junio y Arabia Saudita el 25 de junio.