Maluma alegra la práctica de México en el Mundial 

Agencia AP

MOSCÚ, RUSIA

Un colombiano fue la novedad en el entrenamiento de México e hizo que los futbolistas sonrieran. No, no fue el técnico Juan Carlos Osorio con alguna táctica particularmente ingeniosa.



El cantante Maluma acudió como invitado especial el martes al primer entrenamiento de la selección mexicana en Moscú, previo a la presentación del “Tri” en el Mundial, el próximo domingo ante Alemania.



Maluma, quien participará en la ceremonia de inauguración, presenció la parte final de la práctica realizada en el estadio Strogino de esta ciudad, conversó con los jugadores y hasta realizó disparos a puerta ante el arquero Jesús Corona.



El astro colombiano de 24 años colabora además para la cadena Televisa, la más grande de México, que realiza durante el Mundial un tradicional programa en que analiza los partidos del día, con un aderezo de comedia y figuras del espectáculo.

La presencia de Maluma rompió con la monotonía de una práctica en que lo más destacado fue la presencia del jugador del Porto, Diego Reyes, quien había realizado trabajo diferenciado mientras se recuperaba de un desgarro en el muslo derecho.



La lesión de Reyes lo ha alejado de los últimos tres partidos de preparación y el entrenador Juan Carlos Osorio dijo que conversaría con él después del entrenamiento para tomar una decisión sobre su futuro en el equipo mexicano.



En caso de no estar listo, el colombiano Osorio echaría mano de Erik Gutiérrez, excluido del equipo final de 23 jugadores, pero quien viajó y entrena con los seleccionados en Moscú.



Reyes entrenó sin molestias aparentes pero México no ha dado un reporte actualizado sobre la salud del jugador.



México y Alemania forman parte del Grupo F, junto a Corea del Sur y Suecia.



En el inicio del entrenamiento, un partido interescuadras, Osorio colocó en el cuadro de "suplentes" a jugadores que más bien podrían ser parte de la alineación de inicio ante Alemania: por el costado izquierdo estaba Hirving Lozano, por la derecha Jesús Corona, con Javier Hernández de nueve, Carlos Vela por detrás de él, y Héctor Herrera y Andrés Guardado como interiores.



La formación es similar a la que México usó ante Alemania en la Copa Confederaciones del año pasado, con un resultado no muy bueno. La selección mexicana fue aplastada 4-1 en semifinales.