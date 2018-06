10 Curiosidades de la Selección de México en los mundiales de la FIFA

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Selección de Fútbol de México, es una de las 32 naciones que participarán en el Mundial Rusia 2018, selección que ha participado en 15 oportunidades en la competición organizada por la FIFA, por lo que ha dejado historia que contar, entre las que destacan muchas cosas curiosas.



El tri del Chicharito Hernández integra el grupo "F", al lado de Alemania, Suecia y República de Corea. Los mexicanos buscarán superar los cuartos de final, en los que han estado en dos ocasiones.



Así está la lista de las 10 curiosidades en la historia de la selección mexicana en los Mundiales:



1. La primera vez que la Selección de México derrotó a la de Alemania Federal fue en 1985, en el Esadio Azteca, durante una triangular, partido que México ganó 2-0 ante los alemanes.



2. La primera goleada que el Tri mexicano hizo a otra selección en un mundial oficial de la FIFA fue el 7 de junio de 1970, en donde vencieron a El salvador 4-0, en ese mundial los aztecas fueron la selección anfitriona.



3. El primer partido ganado por la Selección de México en un Mundial, fue el 7 de junio de 1962 en el Mundial de Chile, en dicho partido vencieron 3-1 a la selección de Checoslovaquia.



4. La selección mexicana en sus primeras seis participaciones en los mundiales, no pudo pasar de la fase de grupos, las cuales fueron Uruguay 1930, Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 y Inglaterra 1966, fue hasta el Mundial de México de 1970, donde el tri logró avanzar a cuartos por primera vez.



5. El mexicano Manuel Rosas logró marcar el primer penal en la historia de los mundiales, el penal se remonta al 19 de julio de 1930, en un partido contra la selección de Argentina aunque el tri perdió 6-3.



6. México logró sumar su primer punto en un mundial de fútbol el 11 de junio de 1958, en el Mundial de Suecia, este punto lo obtuvo tras empatar 1-1 con la Selección de Gales. Cabe mencionar que el Tri mexicano no logró clasificar a la seguiente ronda con este punto, ya que terminó como última de grupo.



7. De las 20 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, organizadas por la FIFA, la Selección de México no logró clasificar a cinco de ellas, que fueron en Italia 1934, Francia 1938, Alemania 1974, España 1982 y Italia 1990.



8. México ha sido anfitrión de mundiales en dos oportunidades, en 1970 y 1986, en el 2026 buscará ser anfitrión del mundial junto con Estados Unidos y Canadá.



9. México, en todas sus participaciones en los mundiales se ha quedado en fase de grupos en siete oportunidades, en seis ocasiones logró avanzar a octavos de final, solomente en dos a cuartos de final.



10. Inglaterra fue al autor de la peor goleada a la selección de México, la cual ocurrió el 10 de mayo de 1961, durante un partido amistoso, en el partido se registró el marcador 8-0.