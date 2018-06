Lo que tienes que saber sobre la nueva temporada de "Sin senos sí hay paraíso"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Las Catalinas regresan este martes a la pantalla de Telemundo. La nueva temporada de la famosa serie de origen colombiano se estrenará a partir de las 9:00 PM (8:00 PM hora Honduras).



La bella Carmen Villalobos hace su regreso triunfal dándole vida al papel que la ha catapultado como primera actriz: Catalina Santana.



“Tenemos un público fiel que ama esta producción, que ama esta historia y gente que se va integrando a las nuevas temporadas y tenemos una fanaticada muy especial y lo sentimos a través de las redes sociales”, reconoció Villalobos al hablar del esperado estreno.



La hija de doña Hilda, papel interpretado por la hermosa Catherine Siachoque, llega a esta nueva entrega de la famosa novela "más fuerte y luchando más por sus ideales", según declaró el lunes en un programa de televisión.



Esta vez, Carmen junto a Carolina Gaitán (Catalina la pequeña) se unen para lograr hacer justicia y hacer pagar a quienes les han hecho daño.

En esta temporada de "Sin senos sí hay paraíso", personajes como "El titi", Albeiro y Santiago Sanín (esposo de Catalina la grande), roban protagonismo al luchar por el amor de la bella agente, quien aseguró que su corazón "lo tiene el que me lo robó", sin adelantar nada más.



Además, para aquellos que odian a la villana Jessica "La diabla", no tendrán que esperar más para ver cómo paga por sus maldades.



"Jessica comienza a pagar lo que ha hecho en la vida", cuenta la antagonista Majida Issa.



¡Ya no hay que esperar más! ¡La nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso comienza este martes!