Estos serían los posibles cruces en octavos de final de Mundial Rusia 2018 (Hora de los partidos)

TEGUCIGALPA, HONDURAS



A tan solo dos días del inicio del Mundial Rusia 2018, aún antes del partido inaugural entre la anfitriona vs Arabia Saudí, ya se mencionan los equipos favoritos para avanzar a octavos de final, entre las que destacan las selecciones de Brasil, Alemania, España, Francia, Argentina y Colombia.

Los ganadores de los grupos podrían ser Uruguay por el grupo "A", España ganaría el grupo "B", el grupo "C" lo ganaría Francia, mientras que Argentina se afianzaría en el "D"; Brasil por el "E", Alemania ganaría el grupo "F", Bélgica se quedaría con el grupo "G" y finalmente Colombia ganaría el grupo "H".



En segundo lugar, podrían avanzar también Egipto por el "A", Portugal como segunda del grupo "B", Perú por el "C", Croacia como segunda del "D" y entre los favoritos destaca Costa Rica, que avanzaría como segunda del grupo "E", México por el grupo "F", Inglaterra por el "G" y finalmente Japón pasaría por parte del grupo "H".



Por otra parte si se lograran dar estos resultados, estos serían los partidos de octavos de Final en Rusia 2018:



El 30 de junio - a las 8:00 AM de Honduras - jugarán por el pase a octavos: 1C vs 2D.



Si Francia logra terminar como primera del grupo "C", jugaría contra Croacia, pero si los croatas de Luka Modric, logran quedarse con el segundo lugar del grupo "D".

El 30 de junio - a las 12:00 MD de Honduras - jugarán por el pase a octavos: 1A vs 2B.

Si Uruguay gana el grupo "A", jugaría con Portugal, pero si los portugueses, con Cristiano Ronaldo al mando, logran terminar en segundo del grupo "B".

El 01 de julio -a las 8:00 AM de Honduras - jugarán por el pase a octavos: 1B vs 2A.



Si España lograra ganar el liderato del grupo "B", jugaría contra Egipto, pero si los egipcios, liderados por Salah, logran quedarse con el segundo puesto del grupo "A".

El 01 de julio -12:00 MD de Honduras - jugarán por el pase a octavos: 1D vs 2C.



Si Argentina termina primero del grupo "D", jugaría contra Perú, pero si los incas, comandados por Paolo Guerrero, logran quedarse con el segundo lugar del grupo 'C".

El 02 de julio -8:00 AM de Honduras - jugarán por el pase a octavos: 1E vs 2F.



Si Brasil avanza como primero del grupo "E", se enfrentaría a México, pero si los mexicanos, del Chicharito Hernández, lográn concretar su pase a octavol en el segundo puesto del grupo "F".

El 02 de julio -12:00 MD de Honduras -jugarán por el pase a octavos: 1G vs 2H.



Si Bélgica logra avanzar como primera del grupo "G', se mediría a Japón, pero si los asiáticos lográn avanzar como segunda del grupo "H".

El 03 de julio - 8:00 AM de Honduras - jugarán por el pase a octavos: 1F vs 2E.



Si Alemania gana el grupo "F", se enfrentaría a Costa Rica, si los centroamericanos logran quedarse con el segundo lugar del grupo "E".

El 03 de julio -12 MD de Honduras - jugarán por el pase a octavos: 1H vs 2G.



Si Colombia llega a avanzar como primera del grupo "H", se enfretaría a Inglaterra, pero si los ingleses ganan el segundo lugar del grupo "G".