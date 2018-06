"La decisión está tomada", dice Griezmann sin revelar si llegará al FC Barcelona

ISTRA, RUSIA

"La decisión está tomada, pero no es el momento ni el lugar para decirla", declaró el martes el atacante de Francia y del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, por el que se ha interesado el Barcelona y que sigue sin aclarar en qué club jugará el próximo curso.



"Parece fácil pero tomar decisiones es complicado. Hace tres meses que estoy así, estoy acostumbrado. Como he dicho, estoy muy tranquilo y estoy centrado en mi Mundial", aseguró el jugador de 27 años, a cuatro días de la entrada en liza de los Bleus en el Mundial contra Australia.



"Lo siento de verdad. Sé que hay mucha expectación, pero no voy a dar hoy mi decisión", había avisado en el inicio de la conferencia de prensa en Istra, antes de pasar a responder únicamente a las preguntas relacionadas con el Mundial.



La prensa española, especialmente los periódicos con sede en Cataluña que siguen de cerca la actualidad del Barça, publica desde hace seis meses que Griezmann se dispone a fichar por el Barça para la próxima temporada mediante el pago de la cláusula de rescisión de 100 millones de euros.



Otros diarios de Madrid, sin embargo, publican en los últimos días que el jugador francés podría renovar con el Atlético, su equipo desde 2014, con un aumento salarial de 14 al 20 millones de euros por año.



El 21 de marzo, Griezmann anunció que su futuro se conocería "antes del Mundial", que comienza el jueves en Rusia.



La selección francesa forma parte del Grupo C, donde además de Australia tendrá como rivales a Perú (jueves 21 de junio) y a Dinamarca (martes 26).