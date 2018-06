Vídeo sexual etiquetado por amigos en Facebook es un virus

Si recibes una notificación de este tipo no debes haces clic en el vídeo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Esta mañana recibí una notificación de una amiga en Facebook, de esas que no ves hace mucho, pero sí conoces.

No tuve tiempo de leerla y solo hecho un vistazo, sin embargo, puede percatarme que había sido mocionada en los comentarios de lo que parecía un vídeo sexual, no le puse atención y me fui para el trabajo.

Al llegar al lugar de mis labores, mis compañeros comentaron que habían sido etiquetados en vídeos similares.

Si esta es también tu historia esta nota te interesa. Le comentamos que se trata de un nuevo virus en forma de vídeo porno, que ya se esparce como pólvora en las redes sociales.

¿Cómo funciona?

El usuario recibe una notificación sobre un comentario que uno de sus amigos realizó en Facebook. Esto ocurrió luego de que tu contacto recibiera la misma notificación he hiciera clic en el vídeo. Ese fue el error.

Captura de la notificación recibida.



Al momento que haces clic en el corto, de manera automática tus amigos de la red creada por Mark Zuckerberg reciben la notificación, lo que se convierte en una cadena que solo puede parar si ignoras la alerta.

Así que ya sabes, si recibes una notificación de este tipo no debes haces clic en el vídeo, ya que se trata de un virus que hasta el momento se desconoce a profundidad qué otras acciones realiza.