Lista de colonias que estarán sin luz eléctrica este martes

La EEH anunció este lunes la programación de la suspensión de la energía eléctrica para el martes en varias colonias de Honduras.



Minas de Oro, Comayagua (8:30 AM a 4:30 PM)

Minas de Oro

San Luis Esquías

San Juan del Potrero

Aldeas Aledañas



Villanueva (8:30 AM a 4:30 PM)

Colonia Valle Fresco

Colonia Gracias a Dios

Colonia Villa Linda

Colonia Ideal

Colonia Santa Marta

San Manuel

Colonia Santa Fe

Colonia Valle Verde

Aldea El Plan

Colonia Brisas del Plan

Colonia Lomas del Guancaste

Colonia Meliza ¿

Aldea El Porvenir

Colonia Tacamiches

Colonia Real del Campo

Finca Casmul

Aldea Santiago

Guachias

Ingenio Azunosa



Villanueva (8:30 AM a 12:30 M)

Aldea El Calán

Aldea El Marañón

Colonia Villas del Río

Colonia Kilómetro 71

Colonia Vista Hermosa I y II

Halcón

Kimberly Clark

Plásticos Gamoz

Olepsa

Tapas de Centroamérica

Residencial Real del Puente

Búfalo Villa

Plaza Búfalo

INDEHMA

Alfa Pack



El Progreso (8:30 am A 3:30 pm)

Supermercado La Colonia #2

Agencia La Mundial

Mall Megaplaza

Zip El Porvenir

Agua Arroyo

Las Acacias

Quebrada Seca

Villas Belinda

Los Naranjos

Montecarlos

Aldea El Porvenir del Norte

Quebrada de Yoro

Colonia El Porvenir

Brisas del La Libertad

Colonia Núñez

Rastro Municipal

Residencial La Granja

Aldea Camalote

Barrio El Barro

Barrio San Miguel

Santa Elizabeth

Colonia Aurora

Buena Vista

Río Chiquito

Las Chumbas

Las Flores

Naranjo

Amapa Kilólemtro

Monterrey

Palos Blancos

Las Filipinas

Voluntades Unidas