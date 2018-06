Periodistas hondureños que ya pisan suelo ruso para dar cobertura al Mundial Rusia 2018

MOSCÚ, RUSIA

Estamos a solo tres días para que inicie la fiesta más grande del fútbol, el Mundial de Rusia 2018, y varios periodistas hondureños ya están en suelo ruso, para dar cobertura a este gran evento.

La periodista Ana Jurka, de 33 años, que labora para el programa "Titulares Telemundo", ya se encuentra en el continente asiático para transmitir el mundial.

“Voy rumbo a mi primer Mundial, con sentimientos encontrados… he esperado este momento desde hace cuatro años”, dice la comunicadora en un vídeo Stori que publicó en su cuenta de Instagram en donde se le ve sentada en el avión.

Otro que también tendrá el honor de cubrir el Mundial desde Rusia es el periodista y columnista deportivo Copán Álvarez, de 35 años.

Copán actualmente labora para la cadena Telemundo y es otro de los catrachos que ya recorre las calles de Rusia y vive el ambiente mundialista desde la zona cero.

Desde sus cuentas personales en redes sociales el oriundo de Argentina, pero nacionalizado en Honduras ha compartido todo el ambiente mundialista que se vive en la capital rusa.

A la lista se suma el comentarista deportivo Gonzalo Carías de la empresa Televicentro Deportes.

Gonzalo viajó el domingo rumbo a Rusia, pues su amplia experiencia como comentarista en los programas "Cinco Deportivo", "Fútbol a Fondo" y "Tiempo Extra" lo convirtió en el candidato perfecto para informar a los hondureños.

Pese a que la Selección de Honduras no clasificó al Mundial, estos catrachos dicen presente en el país liderado por Vladimir Putin.