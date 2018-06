La polémica foto del príncipe George que causa indignación en Reino Unido

LONDRES, INGLATERRA



El pequeño príncipe George está envuelto en polémica después de ser captado con una pistola de juguete mientras su padre, el príncipe William, participaba en un partido benéfico en el Club de Polo de Beaufort.

Kate Middleton, madre del pequeño, se mostró sonriente mientras el heredero del trono británico jugaba a disparar con su pistola.

A través de las redes sociales muchos manifestaron su descontento con los duques de Cambridge por permitirle este tipo de entretenimiento al menor.

"Princípe George jugando con una pistola de juguete. ¡Increíble! Vergüenza #KensingtonPalace", "Ningún niño hoy en día debería ver una pistola como un juguete divertido. Esto se ve demasiado real", dijeron varios usuarios de Twitter.

Vea: Así fue la segunda aparición pública de Meghan Markle junto a Harry

This isn’t okay anymore... My American side here, biased maybe b/c of everyday #gunviolence in USA,but my British side agrees. No child in this day and age should look at any gun as a fun toy. This looks far too real. .(And I LOVE Prince George, don’t get me wrong!) @teamtrace pic.twitter.com/UEqtFi5WTH