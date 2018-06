Atacan a tiros a manifestantes en barrios de la capital de Nicaragua

MANAGUA, NICARAGUA

Fuerzas antimotines y de choque del gobierno atacaron este lunes a tiros las barricadas que manifestantes levantaron en barrios orientales de Managua, en el marco de las protestas que sacuden a Nicaragua desde hace casi dos meses, informaron diversas fuentes.



La mayoría de estos barrios están ubicados a orillas de la avenida Juan Pablo II -que une el norte y sur de la capital, una zona que llegó a ser conocida como la "pista de la resistencia", porque fue la primera en sublevarse en Managua contra a pasada dictadura somocista, dijo a la AFP la exdirigente guerrillera y disidente sandinista, Mónica Baltodano.



Policías despejaron a la fuerza las barricadas sobre la avenida principal, mientras civiles encapuchados y armados, conocidos como "turbas", quitaban las barreras construidas en las calles adyacentes por pobladores para "protegerse" de los grupos armados que operan por las noches, explicó Baltodano.



"¡No disparen, aquí hay niños!", "quieren quitar las barricadas a punta de balas", denunciaron en un video pobladores del barrio Maria Auxiliadora, uno de los siete lugares que han sido asediados por antimotines.



"Los chavalos que estaban en las barricadas solo andaban piedras y huleras (hondas)", dijeron.



Muchos habitantes del sector se encerraron en sus casas por temor, mientras la policía aumentaba su presencia sobre uno de los puentes ubicados en la avenida Juan Pablo II.



Este lunes "nadie pudo salir de sus casas", pero "el pueblo no se va a echar para atrás hasta que se vaya" el presidente Daniel Ortega, dijo molesta una habitante del lugar que evitó dar su nombre por razones de seguridad.



Al menos 139 personas han muerto en Nicaragua desde que estallaron el 18 de abril las protestas contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).



"En Nicaragua hay un toque de queda de facto. Aunque no lo han decretado, a partir de las seis de la tarde no se puede circular sin el peligro de ser atacado por las fuerzas policiales y turbas", reclamó Baltodano.



Al menos ocho personas han sido asesinadas en los últimos días en horas de la noche por estos grupos que se movilizan en camionetas y motocicletas, según reportes de la prensa local.



"Le dije al presidente Ortega que usando solo el lenguaje de la represión en Nicaragua, se aleja cada vez más de la realidad, se agrava la crisis política, el dolor del pueblo", advirtió el obispo Auxiliar de Managua Silvio Báez.