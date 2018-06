Vídeo: Neymar llora al entrar a la casa de su infancia en un homenaje en programa de tv

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Su antigua bicicleta, su viejo balón de fútbol, la pequeña cama donde dormía y varias retrateras con fotos de su infancia, fueron solo algunos de los objetos que el futbolista brasileño, Neymar, vio y de inmediato se soltó a llorar.

Como una máquina del tiempo, el astro del PSG tuvo la oportunidad de ingresar al hogar donde creció junto a su familia, donde asegura tuvo la mejor infancia del mundo.

Ney fue objeto de un singular homenaje en el marco de la sección "Visitando el pasado" del programa "Caldeirão do Huck" de la cadena O Globo de Brasil, donde se acondicionó una réplica de lo que fue el hogar del delantero durante su niñez, que estaba situada en San Vicente, en el litoral de Sao Paulo, Brasil.

Al tomar la manija para abrir la puerta, Neymar no pudo evitar derrumbarse en llanto al ver y tocar cada uno de los objetos que le removieron en lo profundo sus más valiosos recuerdos.

"Aquí fue donde empezó todo", se le escucha decir al crack, quien en un inicio intentó no llorar pero que, al recorrer cada rincón de la casa, le fue imposible.

Al programa también acudieron los padres de Neymar, su hermana Rafaella y después su novia Bruna Marquezine. Sus papás y su hermana corrieron a consolar al jugador, pero tampoco pudieron evitar dejar caer las lágrimas al recordar algunas de las situaciones precarias que vivieron.

"Él me miraba y me preguntaba '¿por qué mamá?' Y yo no sabía que contestarle”, explicaba su madre, Nadine, al rememorar las dificultades que vivieron en el pasado.

Neymar definió esta sentida escena como "uno de los homenajes más increíbles que me han hecho", al compartir un corto vídeo en su cuenta de Instagram.

El atacante debutará con Brasil el próximo 17 de junio ante Suiza en el Mundial Rusia 2018, tras haberse recuperado de la rotura del quinto metatarsiano que sufrió a finales de febrero en su pie derecho.